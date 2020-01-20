В дни игр сборной России по бенди троллейбусы через Академический мост будут ходить каждые две минуты

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В дни игр сборной России на Чемпионате мира по хоккею с мячом интервал движения троллейбусов через Академический мост сократят до двух минут. Соглашение об этом достигнуто с администрацией Иркутска. Об этом сообщил глава Федерации по хоккею с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Троллейбусы будут доставлять болельщиков до самого бенди-центра, что позволит им не пользоваться личным автотранспортом.

Также решается вопрос с болельщиками из Черемхово, Усолья-Сибирского, Ангарска и Второго Иркутска. Для этого из Черемхово запустят электричку, которая будет доставлять их за час до начала игр на станцию Академическая. После матчей та же электричка будет отправляться в обратную сторону через час после окончания.