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13.03.2019

В Госдуме 13 марта обсудят ситуацию с отменой рейсов «Победы» в Иркутск

Москва, Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На площадке комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ 13 марта состоится совещание, где детально рассмотрят ситуацию с отменой рейсов лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в Иркутск. Об этом на своей странице в «Фэйсбуке» сообщил депутат ГД от Иркутской области Сергей Тен.

– Ответы на запросы, которые пришли на мое имя и на имя депутата Михаила Щапова , считаю формальными. К обеим сторонам остается масса вопросов. Пригласили к разговору руководителей, профильные подразделения Минтранса России, Росавиации, «Авиакомпании Победа» и «Международного аэропорта Иркутск», – отметил депутат.

По мнению Сергея Тена, этот вопрос может касаться требований политики бесконтактного обслуживания и инструкции по организации движения спецтранспорта и средств механизации на гражданских аэродромах, утвержденной приказом Минтранса России в 2006 году не только в Иркутске, но в других российских городах. Участники обсуждения намерены также поднять тему обслуживания самолетов и ценовой политики аэропорта.

– Ситуация, когда заложниками недоговороспособности двух коммерческих субъектов становятся люди, выглядит, по крайней мере, странно. Если тема подвиснет, будем предпринимать более серьезные действия, – сказал Сергей Тен.

Напомним, с апреля 2019 года «Победа» перестанет летать из Иркутска в Москву и обратно. Последние билеты, которые можно купить на сайте авиакомпании, датированы 30 марта. По информации федеральных СМИ, лоукостер прекращает полеты в Иркутск из-за отказа аэропорта областного центра соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой.

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