В Иркутске 14 и 15 сентября перекроют Глазковский мост

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 и 15 сентября с 24:00 до 06:00 перекроют Глазковский мост. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Запрет на проезд транспорта вводится в связи с проведением испытательных работ на мосту.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют заранее продумать пути объезда. С обеих сторон моста выставят экипажи ДПС, которые в случае необходимости расскажут водителям об альтернативных маршрутах.