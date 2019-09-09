|Транспорт
|10.09.2019
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В Иркутске 14 и 15 сентября перекроют Глазковский мост
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Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 и 15 сентября с 24:00 до 06:00 перекроют Глазковский мост. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Запрет на проезд транспорта вводится в связи с проведением испытательных работ на мосту.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют заранее продумать пути объезда. С обеих сторон моста выставят экипажи ДПС, которые в случае необходимости расскажут водителям об альтернативных маршрутах.