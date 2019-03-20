В Иркутске 23 марта ограничат проезд по двум улицам

Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 марта перекроют проезд под двум улицам – Лапина и Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Лапина в этот день с 8:00 до 23:00 закроют сквозной проезд на участке от улицы Тимирязева до улицы Дзержинского. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения напротив дома №16, поясняют в администрации Иркутска.

Проезд по улице Красноармейской в районе дома №13 будет закрыт 23 и 24 марта. На этом участке будет производиться ремонт теплопровода.