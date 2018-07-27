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Транспорт
26.04.2018

В Иркутске 28 и 29 апреля закроют проезд в центре города

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 и 29 апреля схема движения общественного транспорта в центре города изменится. Решение принято в связи с первым Международным чемпионатом по функциональному пожарно-спасательному многоборью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 28 апреля с 12:00 до 22:00 будет закрыта для проезда площадь графа Сперанского. В этот день будет проводиться подготовка к мероприятию.

Сам кроссфит будет проходить 29 апреля, проезд вокруг сквера Кировала будет закрыт с 9:00 до 19:00.

Как будут ходить в это время автобусы и маршрутки, можно посмотреть на сайте администрации Иркутска.

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