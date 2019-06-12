В Иркутске более чем на месяц закроют улицу Литвинова

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 9:00 20 июня до 20:00 31 июля проезд по улице Литвинова от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева будет закрыт.

Объезд будет осуществляться по улицам Карла Либкнехта и Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Это связано со строительством нового участка тепловой сети. На это время схема движения общественного транспорта изменится следующим образом:

• автобус №27 «м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский» при следовании от остановки «Ц.Рынок»(ул. Тимирязева) будет ходить по улицам Тимирязева, Б. Хмельницкого, Дзержинского и далее по маршруту;

• маршрутки №81 «Ц. Рынок – Китай-город» и №87 «м/р Солнечный – м/р Топкинский» при следовании от остановки «Ц. Рынок (ул. Байкальская,1) будет следовать по улицам Тимирязева, Б. Хмельницкого, Дзержинского и далее – по обычной схеме;

• автобусы №38 «Ц. Рынок – Н.И.ТЭЦ» и №40 «Ц. Рынок – Госпиталь ветеранов» при следовании от остановки «Ц. Рынок» (ул. Дзержинского, 26) будут ходить по улицам Дзержинского, К. Либкнехта, Тимирязева и далее по маршруту;

• маршрут №23 «Ц. Рынок – М. Конева» при следовании в центр после ул. Дзержинского пойдет по улицам К. Либкнехта, Тимирязева и далее как обычно. Остановку «Ц. Рынок» перенесут с ул. Литвинова на ул. Дзержинского к строению №26 – на место существующей остановки муниципальных маршрутов №38 и 40.