В Иркутске дорожный ремонт в рамках гарантийных обязательств должен быть завершен к 15 мая

Иркутск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Рейды по проверке качества дорожного ремонта в рамках гарантийных обязательств проходят в Иркутске.

На участки, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выезжают специалисты администрации Иркутска, МУП «Иркутскавтодор», подрядчики и общественники, сообщает пресс-служба мэрии.

– Срок гарантийных обязательств по национальному проекту составляет три года. В течение этого времени подрядчик должен за свой счет устранять замечания специалистов. На сегодня проверено уже более 80% участков, которые были отремонтированы в 2016, 2017 и 2018 годах, составлены акты и протоколы, – отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

По словам начальника департамента дорожной деятельности КГО администрации Иркутска Андрея Пономарева, замечания касаются таких дефектов, как поперечные и продольные трещины, выбоины, разрушение бортового камня и покрытий тротуаров, колейность, провалы колодцев. Например, на перекрестке улиц Партизанской и Софьи Перовской подрядчик должен заменить железобетонные и резиновые модули на трамвайных путях. На улице Советской, где в 2016 и 2017 году был отремонтирован участок протяженностью более 3,5 километров, выявлено незначительное разрушение бордюра, трещины на дороге, износ дорожной разметки. Замечания будут также устранены силами подрядной организации.

– Большой картой необходимо заменить участок на улице Дорожной. Пятьсот метров дороги было отремонтировано в 2018 году. Однако сейчас мы наблюдаем выбоины и трещины. Подрядчик заверил, что в ближайшее время заменит асфальтовое покрытие на этом участке, – подчеркнул Андрей Пономарев.

Срок устранения замечаний – 15 мая. Специалисты лаборатории проверят толщину покрытия, плотность асфальта и дорожного основания. После будет восстановлена дорожная разметка.

В 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано почти 30 километров дорог Иркутска. Проверки будут осуществляется на стадии проведения работ, после их завершения и в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, с этого года увеличен срок гарантийных обязательств до четырех лет. В администрации считают, что такое решение обяжет подрядчиков более качественно проводить ремонтные работы.