В Иркутске на четыре дня частично перекроют улицу Пискунова

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на четыре дня ограничат движение на улице Пискунова.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», с 09.00 26 ноября до 18.00 29 ноября движение для автотранспорта будет ограничено по правой стороне внутриквартального участка проезжей части улицы Пискунова в районе здания 156, в направлении движения от улицы Пискунова до улицы Ядринцева.

Это связано с земляными работами по вскрытию тепловой сети для диагностирования тепловой сети.