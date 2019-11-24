|Транспорт
|25.11.2019
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В Иркутске на четыре дня частично перекроют улицу Пискунова
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Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на четыре дня ограничат движение на улице Пискунова.
Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», с 09.00 26 ноября до 18.00 29 ноября движение для автотранспорта будет ограничено по правой стороне внутриквартального участка проезжей части улицы Пискунова в районе здания 156, в направлении движения от улицы Пискунова до улицы Ядринцева.
Это связано с земляными работами по вскрытию тепловой сети для диагностирования тепловой сети.