|Транспорт
|12.09.2018
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В Иркутске на десять дней ограничат движение транспорта в районе троллейбусного депо
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Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20:00 14 сентября до 24:00 24 сентября будет частично ограничено движение транспорта по дорожному кольцу возле троллейбусного депо (пересечение улиц Лермонтова и Академической).
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.
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