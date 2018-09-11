В Иркутске на десять дней ограничат движение транспорта в районе троллейбусного депо

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20:00 14 сентября до 24:00 24 сентября будет частично ограничено движение транспорта по дорожному кольцу возле троллейбусного депо (пересечение улиц Лермонтова и Академической).

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.