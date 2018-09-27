В Иркутске на две недели закроют проезд по объездной у станции «Академическая»

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 29 сентября по 14 октября 2018 года будет перекрыто движение на объездной дороге Университетский-Первомайский в районе перехода через улицу Лермонтова у остановки «станция Академическая». Будет изменена схема движения автомобилей и общественного транспорта.

Как сообщил 28 сентября заместитель председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Андрей Пономарев, в областном центре проводятся работы по развязке «Союз» в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Там предусмотрена перекладка сетей водоснабжения. С этим и связано перекрытие объездной дороги.

– На улице Лермонтова мы установим временный светофорный объект для автомобилей, двигающихся с Академического моста либо с Маршала Конева. Через существующие ответвления дороги к автозаправкам они будут уходить далее согласно схеме, – отметил он.

На этот период изменится движение четырех троллейбусных маршрутов – №7, 7К, 10, 10К – и шести автобусных – №4, 22, 54, 64, 67, 83. Как пояснил директор МУП «Иркутскгортранс» Андрей Маковецкий, в связи с этим будут направлены дополнительные маршруты от остановки «Жуковского» через микрорайоны Университетский и Первомайский до улицы Маршала Конева.

– Троллейбусы этих четырех маршрутов будут идти до остановки «Жуковского». А оттуда будут курсировать бесплатные автобусы с вывеской «до Маршала Конева», – сообщил он.

И.о. начальника отделения дорожного надзора отдела ГИБДД Иркутска и Иркутского района Александр Гасин добавил, что на этом участке объездной дороги установят дополнительные дорожные знаки, также к нему предполагается максимально приблизить экипажи ДПС для оказания помощи при движении.