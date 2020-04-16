В Иркутске на пять дней ограничат движение по улице Омулевского

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20 по 25 апреля ограничат движение по улице Омулевского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как поясняют в администрации Иркутска, ограничение коснётся участка в районе дома №31а. С 09.00 20 апреля до 20.00 25 апреля там будут проводиться работы на теплосети.

Также, напомним, в связи с ремонтными работами на тепловой сети с 20 по 23 апреля будет перекрыто движение по улице Красноармейская. Дорогу перекроют в районе дома № 2 с 08:00 20 апреля до 21:00 23 апреля.