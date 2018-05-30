|Транспорт
|31.05.2018
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В Иркутске на три дня закроют проезд по Верхней Набережной
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Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 14:00 1 июня до 20:00 3 июня будет закрыт для проезда участок улицы Верхняя Набережная в районе дома №107.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода. Объезд будет осуществляться по улице Дальневосточной.
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