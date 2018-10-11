В Иркутске обустраивают велополосу на улице Декабрьских Событий

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 октября начали обустраивать полосу для велосипедистов на улице Декабрьских Событий. Об этом сообщается в паблике «Велотранспортного союза Иркутска» в соцсети «Вконтакте».

Эта полоса, которую предполагается сделать двусторонней, пролегает между трамвайными рельсами и пешеходным тротуаром. Пока что работы только начались, оформление дорожной разметки тоже не закончено. Завершить первый этап предполагается к 20-м числам октября.

Как говорят в организации, в 2018-2019 годах планируется решить, как будут оформляться остановочные пункты, вдоль которых пролегает велополоса: пока что ее вынуждены пересекать пассажиры трамваев, а сами велосипедисты вынуждены притормаживать. Не оформлен еще и стык полосы с трамвайными рельсами, в «Велотранспортном союзе Иркутска» и сами пока говорят, что «это выглядит опасным», хотя трамвайный буфер заложен в оформлении полосы.

Кстати, по словам участников организации, изначально предполагалось совместить две полосы – автобусную и велосипедную, так как велобайкерам можно ездить по полосе общественного транспорта, что бы сократило риски. Но пока этот момент не проработан.

Стоит отметить, в Иркутске оформляется еще одна велополоса – на этот раз пешеходная. Она находится в микрорайоне Академгородок.