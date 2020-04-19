В Иркутске определены подрядчики по нацпроекту БКАД

Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске определены подрядчики по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова, сейчас подходит к завершению контрактация объектов, пишет пресс-служба администрации Иркутска. По 17 объектам уже заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, по остальным участкам готовится аукционная документация.

– Мы провели все необходимые процедуры, подрядчики выйдут на ремонт объектов со следующей недели. В первую очередь работы начнутся на бульваре Постышева, на улицах Старокузмихинской, Главной Кировской, Кайская и Фурье, – рассказала Марина Цыренова. – На некоторых участках уже ведутся подготовительные работы. В частности, проводится демонтаж старого дорожного бортового камня, снос аварийных деревьев по улице Иркутной для дальнейшей реконструкции Джамбула.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутске отремонтируют 23 км дорог на 19 участках. В том числе, продолжатся работы по реконструкции ул. Баумана, капитальному ремонту ул. Култукской, начнется реконструкция путепровода по ул. Джамбула.