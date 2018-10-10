В Иркутске открыли для проезда объездную дорогу Университетский-Первомайский

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 10 октября досрочно, с опережением на четыре дня, были завершены ремонтные работы на объездной дороге Университетский-Первомайский. Асфальт уложен, движение транспорта восстановлено, сообщили Телеинформу в пресс-службе администрации Иркутска.

– Этот участок стратегически важен для транспортного движения в Иркутске, поэтому работы велись в круглосуточном режиме. В ходе проведения ремонта было принято решение: модернизировать инженерную инфраструктуру до замены дорожного полотна и тем самым обеспечить стабильное водоснабжение Ленинского и Свердловского округов. Старые трубы демонтированы и теперь на их месте современные сети, – пояснила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

По информации мэрии, временные светофорные объекты отключат 11 октября, дорожные знаки, установленные на улице Лермонтова, будут демонтированы. По завершении основных работ будет произведена компенсационная посадка деревьев в границах строительства. Вместо 68 снесенных деревьев высадят более ста крупномеров – тополя, липы, ели и ясени.

Напомним, участок объездной дороги у станции Академическая был перекрыт с 29 сентября. Там перекладывали трубы водоснабжения. Работы планировалось завершить 14 октября.

На время ремонта на территории были установлены временные дорожные знаки, размещены схемы объезда, но изменения все равно, особенно поначалу, вызывали серьезную напряженность движения транспорта. На участке объезда регулярно фиксировали ДТП, поблизости возникали дорожные заторы.