В Иркутске отменили специальные автобусные маршруты до кладбищ в Дни памяти

Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Традиционные автобусные маршруты, курсирующие на Маратовское, Александровское и Ново-Ленинское кладбища в Дни памяти отменены. Это связано с действующим на территории Иркутской области режимом самоизоляции и предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Жителям областного центра рекомендовано исключить посещение общественных мест, в том числе отказаться от поездок на кладбища в дни Пасхи и Радоницы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.