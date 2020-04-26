В Иркутске перекрывают несколько улиц

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ограничивают движение по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, движение по улице Ядринцева поэтапно ограничивают до 30 августа 2020 года на участке от дома №48 на улице Лызина до Трилиссера. Это связано со строительством тепловой сети.

Временное прекращение движения транспорта по улице Ядринцева проводится тремя этапами:

С 23.00 20 апреля до 23.00 15 мая закрыт участок от улицы Трилиссера до улицы Красных Мадьяр;

С 23.00 15 мая до 23.00 15 июня будет закрыт участок от улицы Красных Мадьяр до жилого дома по улице Ядринцева, 1/6;

С 23.00 15 июня до 23.00 30 августа будет закрыт проезд на участке от жилого дома по улице Ядринцева, 1/6 до улицы Советской и от улицы Советской до жилого дома №48 по улице Лызина.

С 10.00 28 апреля до 24.00 30 июля будет запрещено движение транспортных средств по улице Култукской на участке от улицы Ушаковской до улицы Поленова. Это связано с проведением плановых работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, поясняют в администрации Иркутска.

С 18 мая до 31 июня будет запрещено движение транспорта по улице Сибирских Партизан на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Шпачека. Это связано с проведением плановых земляных работ по ремонту тепловой сети и технического водопровода.

Также, напомним, в Иркутске для проведения диагностики и ремонтных работ по улице Красноказачьей ограничат движение с 9:00 24 апреля до 20:00 7 мая в районе дома № 21.