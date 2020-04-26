|Транспорт
|24.04.2020
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В Иркутске перекрывают несколько улиц
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Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ограничивают движение по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Так, движение по улице Ядринцева поэтапно ограничивают до 30 августа 2020 года на участке от дома №48 на улице Лызина до Трилиссера. Это связано со строительством тепловой сети.
Временное прекращение движения транспорта по улице Ядринцева проводится тремя этапами:
С 10.00 28 апреля до 24.00 30 июля будет запрещено движение транспортных средств по улице Култукской на участке от улицы Ушаковской до улицы Поленова. Это связано с проведением плановых работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, поясняют в администрации Иркутска.
С 18 мая до 31 июня будет запрещено движение транспорта по улице Сибирских Партизан на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Шпачека. Это связано с проведением плановых земляных работ по ремонту тепловой сети и технического водопровода.
Также, напомним, в Иркутске для проведения диагностики и ремонтных работ по улице Красноказачьей ограничат движение с 9:00 24 апреля до 20:00 7 мая в районе дома № 21.