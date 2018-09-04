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Транспорт
04.09.2018

В Иркутске перенесут остановку общественного транспорта «Сквер имени Кирова»

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутске с улицы Ленина перенесут остановку общественного транспорта «Сквер имени Кирова» (возле здания бывшего института иностранных языков).

По сообщению пресс-службы администрации Иркутска, заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев рассказал, что с 20 сентября муниципальный и коммерческий транспорт по направлению в центр города будет высаживать пассажиров на остановке «Сквер имени Кирова» со стороны улицы Чкалова. Для этого там увеличат заездной карман.

– Остановка общественного транспорта со стороны улицы Ленина располагается близко к повороту, возле пешеходного перехода. Автобусы зачастую останавливаются здесь в два ряда, из-за этого возникают аварийные ситуации. Поэтому было принято решение эту остановку ликвидировать, – подчеркнул Андрей Пономарев.

Сейчас уже произведен снос остановочного пункта, в ближайшее время будут демонтированы торговые павильоны. Маршруты общественного транспорта, у которых со стороны улицы Ленина была начальная точка, будут оправляться от остановочного пункта «Площадь графа Сперанского» со стороны гостиницы «Ангара».

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