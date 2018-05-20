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21.05.2018

В Иркутске приступили к расширению Маратовского кольца

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовал следующий этап реконструкции Маратовской развязки. Подрядчиком на работах выступает «Иркутскавтодор», стоимость ремонта оценивается в 38,1 млн рублей, сообщили Телеинформу в пресс-службе администрации Иркутска.

Строители «подрежут» кольцо по краям для исключения конфликтных точек пересечения транспорта при выезде с улиц Ангарская и Рабочая. Это обеспечит безопасное слияния транспортных потоков. Тут будет устроено две полосы направо с улицы Рабочая и две полосы прямо с улицы Ангарская.

Также предусмотрено устройство канализированных въездов на кольцо с улицы Радищева, с улицы Рабочего Штаба на слиянии движения по кольцу с движением по улице Баррикад. Во время реконструкции Маратовской развязки увеличат участки перестроения машин по полосам и устроят четыре полосы движения на кольце.

– В комплексе предусмотренные мероприятия обеспечат пропускную способность развязки до её реконструкции, – говорят в администрации.

Также будет обустроена парковка с торца здания поликлиники № 9 на 17 автомобилей, что позволит немного разгрузить стоянку у центрального входа поликлиники по улице Радищева. В местах соединения тротуара с проезжей частью поставят пандусы. Для обеспечения безопасности движения и ориентации водителей в пути предусмотрена разметка проезжей части, установка дорожных знаков, ограждающих устройств в виде перильного пешеходного ограждения.

Во время этого этапа переустроят контактную сеть троллейбуса и наружного освещения.

Напомним, в 2017 году Маратовское кольцо удлинили, оно стало напоминать по форме «бутылку». Теперь водителям, которые направляются из центра города в сторону Покровской развязки и Качугского тракта, необходимо проезжать в непосредственной близости от Павловского рынка. Это позволило увеличить на 30% пропускную способность Маратовской развязки и разгрузить улицу Рабочая.

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