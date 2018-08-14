ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Транспорт
15.08.2018

В Иркутске проходят рейды по проверке токсичности выхлопных газов автомобилей

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске еженедельно проходят рейды по проверке дымности и токсичности выхлопных газов автомобилей.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, вчера, 14 августа, специалисты отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на улице Трактовой.

По информации главного специалиста отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды Валентины Сафоновой, автотранспортные средства, работающие на газе и бензине, проверяют на токсичность, дизельные – на дымность. Если содержание углеводородов, сажи и угарного газа в выхлопе автомобиля превышает норму ГОСТа, инспекторы ГИБДД выписывают водителю штраф. Кроме того, в ходе таких проверок специалисты ведут опрос, где водители последний раз заправлялись. По результатам выявляют АЗС, качество топлива на которых попадает под сомнение. Информацию об этих АЗС направляют в соответствующие инстанции.

– В результате подобных рейдов мы отмечаем, что число технически неисправных автомобилей сокращается. Для проверки останавливаем и личный, и маршрутный транспорт. В случае превышения показателей у общественного транспорта, данные передаем в управление транспорта, которое вправе пересмотреть возможность работы с этими перевозчиками, – отметила Валентина Сафонова. – Отрадно, что Иркутск с 2015 года не входит в список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. Подобные рейды результативны: у автомобилей, у которых ранее коэффициенты дымности и токсичности были превышены, при повторном замере все показатели в норме.

Специалисты отметили, что превышения содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах можно избежать при эксплуатации любого автомобиля, если заправляться на авторизованных АЗС и вовремя проводить технический осмотр.

Подобные рейды будут проходить во всех районах города до середины октября.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске