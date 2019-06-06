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07.06.2019

В Иркутске проверили качество выполнения ремонта дорог

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проверили качество выполнения ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, 7 июня состоялся рабочий выезд ведомств, курирующих строительство, и представителей органов власти. Проверяющие отметили, что на объектах областного центра качество работ соответствует нормативам, подрядчики укладываются в отведенные сроки.

Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова, по всем объектам заключены контракты, подрядные организации выходят на ремонт дорог в соответствии с графиком.

– На семи участках ремонт уже ведется полным ходом, со следующей недели приступаем к остальным объектам. В частности, во второй декаде июня приступим к масштабным работам по строительству нового участка улицы Баумана. Ремонт дорог в этом году мы начали раньше, и основную часть работ планируем выполнить в летние месяцы, когда дороги менее загружены, – подчеркнула Елена Федорова. – Работы мы контролируем на всех этапах: фрезерование, демонтаж, укладка покрытия, обустройство тротуаров, бордюров и так далее. Обязательно проводится инструментальный и лабораторный контроль асфальтового покрытия.

В ходе выездного совещания качество проводимых работ по ремонту проверили на трех участках улиц Депутатская, Аэрофлотская и Ширямова. Высказанные замечания незначительные и касались выставления предупреждающих дорожных знаков и схем движения.

– Впервые за многие годы Федеральный центр направил такой объем средств: по нацпроекту в 2019 году на Иркутск выделено порядка миллиарда рублей. Проект должен быть реализован на должном уровне. На этапе проведения ремонтов будем совместно контролировать работу подрядчиков, чтобы после не пришлось устранять замечания. В первую очередь, эта работа направлена на улучшение качества городской среды и снижение очагов аварийности, – отметил первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Напомним, в Иркутске в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к ремонту запланировано 33 участка общей протяженностью около 30 километров, в том числе строительство нового участка улицы Баумана и реконструкция улицы Култукской.

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