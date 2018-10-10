В Иркутске ремонт объездной в районе микрорайона «Союз» подрядчик обещает закончить к 20 октября

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов 11 октября проверил ход ремонтных работ на участке объездной дороги в районе микрорайона «Союз».

Напомним, именно в этом районе объездная была перекрыта с 29 сентября по 10 октября. Планировалось открыть проезд в этом месте 14 октября, однако работы удалось завершить раньше и открыть дорогу утром 11 октября. Но и за прошедшие 12 дней Иркутск оказался в транспортном коллапсе – из-за закрытия этой магистрали в часы пик почти половина города стояла в автомобильных пробках, остальные дороги не справлялись с возросшей нагрузкой.

Ремонт дороги ведется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», чтобы устранить очаг аварийности в районе дома по улице Лермонтова, 122А. Контракт на проектирование ремонтных работ был заключен 14 мая 2018 года, стартовая цена контракта в размере 59,5 млн рублей была утверждена 18 мая. Сейчас по установке опор освещения на этом объекте работы выполнены полностью, по переустройству контактной сети – тоже, по перекладке водопроводной сети – на 90%, по перекладке сетей связи – на 80%.

Ход работ на месте оценили Евгений Липатов, начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Андрей Пономарев и представитель подрядчика. Замминистра отметил, что рациональнее было бы перекрывать улицу для ремонта летом, когда меньше машин – во избежание произошедшего коллапса. Андрей Пономарев пояснил, что после завершения конкурса на проведение работ и заключения контракта с подрядчиком выяснилось, что в Иркутске нигде нет трубы нужного диаметра, которая необходима была для замены коммуникаций под дорожным полотном. Пришлось заказывать ее в Казани.

Евгений Липатов отметил, что срок завершения мероприятий по программе «Безопасные и качественные дороги» в этом году – 30 октября, причем к этому времени уже нужно «подписать все документы и отчитаться перед федералами», поэтому все работы на этом участке нужно завершить до 20 октября. Подрядчик заверил, что сможет управиться за этот срок. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории вдоль пешеходного тротуара, с завтрашнего дня, 12 октября, начнутся работы по ремонту и благоустройству разделительной полосы на трассе – сейчас подрядчик ждет, когда «Ростелеком» отключит проходящие там коммуникации, чтобы можно было заняться земляными работами. При этом он уверяет, что этот процесс никак не повлияет на автомобильное движение на проблемном участке.

Евгений Липатов также подчеркнул, что работы должны быть выполнены максимально качественно, чтобы в ближайшие годы эту дорогу больше не пришлось перекрывать для ремонта. Также замминистра рекомендовал властям города учесть опыт ремонта этого участка и возникшие в связи с этим сложности, чтобы в будущем избежать подобных проблем.