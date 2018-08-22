|Транспорт
|23.08.2018
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В Иркутске ремонтируют объездную дорогу Первомайский-Университетский
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Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ведется ремонт объездной дороги Первомайский-Университетский. Вечером 22 августа мэр города Дмитрий Бердников проверил, как идут работы на этом объекте.
Он отметил, что это один из самых масштабных и капиталоемких проектов в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе выездного вечернего совещания заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев доложил главе города, что дорожные работы здесь ведутся в две смены. Ремонт в ночное время суток позволяет выполнить больший объем работ на участках с интенсивным автомобильным трафиком, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
– Это один из самых крупных и загруженных транспортных узлов в городе, давно назрела необходимость его модернизации. Сейчас работы идут полным ходом: проводят расширение полотна, за счет которого появится дополнительная полоса. Пропускная способность этого узла после реконструкции возрастет. Пристально следим за качеством работ, от которых зависит безопасность и комфорт всех участников дорожного движения. Кроме того, по окончании ремонта будут проведены благоустройство прилегающей территории и высадка деревьев, – подчеркнул Дмитрий Бердников.
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