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Транспорт
11.06.2019

В Иркутске с 1 июля большегрузам запретят въезд в поселок Горького

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 июля 2019 года въезд в поселок Горького (Селиваниха) для грузовых автомобилей массой более 10 тонн будет запрещен.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, соответствующие дорожные знаки появятся на ул. Олонской со стороны города – перед путепроводом над водоемом, со стороны садоводств – от перекрестка ул. Олонской и пер. Гладкова.

Такое решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителем ОГИБДД для сохранности автомобильных дорог местного значения.

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