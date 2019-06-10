|Транспорт
|11.06.2019
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В Иркутске с 1 июля большегрузам запретят въезд в поселок Горького
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Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 июля 2019 года въезд в поселок Горького (Селиваниха) для грузовых автомобилей массой более 10 тонн будет запрещен.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, соответствующие дорожные знаки появятся на ул. Олонской со стороны города – перед путепроводом над водоемом, со стороны садоводств – от перекрестка ул. Олонской и пер. Гладкова.
Такое решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителем ОГИБДД для сохранности автомобильных дорог местного значения.