В Иркутске с 1 июня до октября закроют путепровод с улицы Сурнова на Покровскую развязку

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 июня по 1 октября 2019 года будет закрыт проезд по путепроводу, ведущему с улицы Сурнова на Покровскую развязку. Об этом сообщил начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города Андрей Пономарёв.

По информации пресс-службы мэрии, на этом участке полностью заменят дорожную одежду и асфальтовое покрытие проезжей части, деформационные швы, гидроизоляцию, барьерные и перильные ограждения, бордюры и тротуары, а также плиты пологого въезда.

Кроме того, будет укреплена насыпь вокруг путепровода, переоборудованы водоотводные лотки. Специалисты отремонтируют опоры и балки пролетных строений. Генеральный подрядчик работ МУП «Служба эксплуатации мостов».

– Мы понимаем, что ремонт этого участка доставит неудобства автомобилистам. Поэтому работы будут проводиться быстро и качественно. Мы рассчитываем открыть здесь движение уже в начале осени, – сообщил Андрей Пономарёв.

На период ограничения будет изменена схема движения транспорта на данном участке. Проезд в центр под путепроводом, а также в сторону Качугского тракта с Иннокентьевского моста будет осуществляться по полосе встречного движения.

По улице Сурнова из центра на Иннокентьевский мост можно будет проехать по дороге, ведущей в сторону Качугского тракта, с выполнением поворота налево в районе въезда на Покровский рынок. Кроме того, объехать этот участок можно будет по улице Рабочего Штаба.