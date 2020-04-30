В Иркутске с 1 мая запустили садоводческие автобусные маршруты

Иркутск, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Садоводческие маршруты Иркутска начнут работать с 1 мая по 30 сентября 2020 года по летнему расписанию. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции будет проводиться межрейсовая санитарная обработка автобусов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, всем пассажирам настоятельно рекомендуется соблюдать санитарно-эпидемиологические правила – использовать маски и перчатки.

В зависимости от маршрута в расписании предусмотрено от четырех до 36 рейсов в день. Полное расписание доступно на сайте администрации Иркутска по ссылке .

Между тем, напомним, поездки на дачу в праздничные и выходные дни жителям Иркутской области разрешены при условии наличия книжки садовода и документа, удостоверяющего личность.