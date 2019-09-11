В Иркутске с 12 сентября ограничат движение по улице Рабочая и в районе троллейбусного депо

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 12 сентября ограничат движение на двух участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По 28 сентября будет частично ограничено движение транспорта по улице Рабочей в районе выезда с Ушаковского рынка. На этом участке будут асфальтировать повреждённый при проведении ремонта дорожного полотна, поясняют в администрации Иркутска.

По 29 сентября будет частично ограничено движение транспорта на кольце в районе троллейбусного депо. На островке безопасности перекрестка улиц Лермонтова и Академической будут проводиться ремонтные работы на тепловых сетях.