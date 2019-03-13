|Транспорт
|12.03.2019
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В Иркутске с апреля запретят парковку большегрузов и автобусов на улице Ширямова
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Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске со 2 апреля 2019 года по улице Ширямова в районе остановки общественного транспорта «ВСЭМ» запретят парковку большегрузов и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На участке за 20 метров до пешеходного перехода установят новые дорожные знаки:
Как поясняют в администрации Иркутска, это связано с тем, что на этом участке парковка крупногабаритного транспорта создает серьёзную опасность для пешеходов. Дорожные знаки будут установлены в соответствии с предписание МУ МВД России «Иркутское».
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