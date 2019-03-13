В Иркутске с апреля запретят парковку большегрузов и автобусов на улице Ширямова

Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске со 2 апреля 2019 года по улице Ширямова в районе остановки общественного транспорта «ВСЭМ» запретят парковку большегрузов и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На участке за 20 метров до пешеходного перехода установят новые дорожные знаки:

3.27 «Остановка запрещена»,

8.4.1 «Вид транспортного средства грузовой автомобиль»,

8.4.4 «Вид транспортного средства автобус».

Как поясняют в администрации Иркутска, это связано с тем, что на этом участке парковка крупногабаритного транспорта создает серьёзную опасность для пешеходов. Дорожные знаки будут установлены в соответствии с предписание МУ МВД России «Иркутское».