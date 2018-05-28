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29.05.2018

В Иркутске стартовала подготовка к ремонту по «Безопасным и качественным дорогам»

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области стартовала подготовка к ремонту областных автомобильных трасс по проекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году планируется обновить 20 км, сообщает пресс-служба регправительства.

Первыми ремонт ждут дороги в Иркутском и Шелеховском районах. Работы ведутся на автодорогах Иркутск-садоводство «Дорожный строитель» в Иркутском районе на участке с 5 по км 11 и Урик-Тихонова Падь в Иркутском районе на участке по 12 км.

На автомобильной дороге «Подъезд к поселку индивидуальной застройки «Березовый» в Иркутском районе уложен верхний слой покрытия, частично отсыпаны обочины, также проведены работы по восстановлению водоотводных канав. На автомобильной дороге Олха-Большой Луг на участке с 9  по 16,3 км в Шелеховском районе проводятся подготовительные работы.

Также в рамках приоритетного проекта стартовали работы по ремонту двух участков на федеральных автодорогах Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал» протяжённостью 5,4 и 10 км.

Капитальный ремонт начался на автодороге Р-255 «Сибирь» с 1862 по 1867 км в Иркутском районе. Дорожникам предстоит выполнить работы по ремонту водопропускных труб, замене барьерного ограждения, укреплению обочин, откосов и кюветов. При устройстве нового дорожного полотна будет использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий высокой износостойкостью.

На трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе начались ремонтные работы на двух участках (21-29 км, 36-39 км), общей протяжённостью 10 км. На всех объектах специалисты исправят профили обочин, устроят слои покрытия и дренажные выпуски, ликвидируют пучинистые участки.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на участках заменят дорожные знаки и сигнальные столбики, а также установят новое металлическое барьерное ограждение.

На период производства работ на всех участках введены временные ограничения движения транспорта, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием или участием регулировщиков и снижением скоростного режима. В некоторых местах будут обустроены временные объездные дороги.

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