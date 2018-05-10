В Иркутске теперь курсируют трамвай и троллейбус с телефоном лесной охраны

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на линию вышли один троллейбус и один трамвай с нанесенными на корпус призывами беречь природу и сообщать о любой беде в лесу по бесплатному телефону лесной охраны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлеса.

Операторы региональной диспетчерской службы по номеру: 8-800-100-94-00 принимают сообщения о лесных пожарах, незаконных рубках деревьев и свалках мусора в лесном фонде.

Сотрудники отдела охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Иркутской области уже провели противопожарное информирование пассажиров агитационного транспорта. В течение дня лесные инспекторы раздали более тысячи магнитов, листовок и наклеек, напоминающих о правилах поведения в лесу во время пожароопасного сезона.