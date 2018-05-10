ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Транспорт
10.05.2018

В Иркутске теперь курсируют трамвай и троллейбус с телефоном лесной охраны

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на линию вышли один троллейбус и один трамвай с нанесенными на корпус призывами беречь природу и сообщать о любой беде в лесу по бесплатному телефону лесной охраны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлеса.

Операторы региональной диспетчерской службы по номеру: 8-800-100-94-00 принимают сообщения о лесных пожарах, незаконных рубках деревьев и свалках мусора в лесном фонде.

Сотрудники отдела охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Иркутской области уже провели противопожарное информирование пассажиров агитационного транспорта. В течение дня лесные инспекторы раздали более тысячи магнитов, листовок и наклеек, напоминающих о правилах поведения в лесу во время пожароопасного сезона.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске