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14.05.2018

В Иркутске улица Грибоедова с 1 июня станет односторонней

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2018 года движение транспорта по улице Грибоедова станет односторонним. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее двигаться в одном направлении необходимо было только на участке от улицы Шмидта до улицы Чернышевского. С 1 июня ограничение будет распространяться на всю протяженность улицы. Движение автомобилей будет осуществляться по направлению в Студгородок.

Кроме того, как говорят в администрации Иркутска, с 24:00 16 мая до 24:00 30 августа будет закрыт проезд по улице Плеханова на участке от ул. Декабрьских Событий до ул. 1-й Красноказачьей. Это связано с проведением строительно-монтажных работ на коллекторе тепловых сетей.

Также с 24:00 1 июня до 24:00 15 сентября будет ограничено движение по улице Карла Либкнехта от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева.  Это связано с проведением строительно-монтажных работ на тепловой сети. Проезд будет доступен только по одной полосе.

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