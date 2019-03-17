В Иркутске утром 18 марта образовались девятибалльные пробки

Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 18 марта во время снегопада образовались девятибалльные пробки.

По данным «Яндекс.Пробок», движение было затруднено по всех районах города. По сообщению пользователей соцсетей, автомобилисты испытывали трудности в местностях, где есть подъёмы и спуски.

Во многих местах образовывались заторы из-за того, что машины не могли подняться в горку.

Как сообщили у УГИБДД по Иркутской области, сотрудники дорожной полиции в Иркутске перешли на усиленный вариант службы, чтобы помочь жителям областного центра справиться с последствиями непогоды. Количество экипажей дорожно-патрульной службы, несущих службу на улицах города, увеличено вдвое. На дорогах дежурят 23 наряда ГИБДД. Сотрудники полиции помогают пострадавшим в ДТП, оформляют последствия автомобильных аварий, регулируют дорожное движение.

Инспекторы призывают водителей по возможности отказаться от управления транспортным средством до нормализации дорожной обстановки, в противном случае крайне важно проявлять максимальную бдительность и осторожность, соблюдать повышенную дистанцию между впереди следующими транспортными средствами, особо внимательно преодолевать спуски и подъёмы.

По области на расчистку трактов вышли 215 единиц специализированной техники и 174 человека. Об этом сообщили в «Дорожной службе Иркутской области». Силами организации выполняется очистка проезжей части, мостов и обочин от снега, обработка дорог противогололедными материалами. За сутки использовано 600 тонн инертных материалов. Работы проводятся на 118 автодорогах в Тайшетском, Балаганском, Иркутском, Братском, Зиминском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Качугском, Бодайбинском, Заларинском, Казачинско-Ленском районах, Усть-Ордынском бурятском округе. Особое внимание уделено направлениям Иркутск-Листвянка, Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, Александровский тракт.

Напомним, на дороге Р-258 Байкал из-за снегопада 18 марта ограничили движение большегрузным транспортным средствам. Ограничение ввели с 9.30 до улучшения погодных условий. Оно действует с 30 км а/д Р-258 Байкал до посёлка Култук Слюдянского района.

Напомним, в Иркутской области 18 марта резко ухудшилась погода. После двух тёплых дней температура в Иркутске понизилась до нуля градусов и пошёл сильный снег, который, по прогнозам синоптиков, закончится во второй половине дня.