В Иркутске в рамках нацпроекта отремонтируют 16 участков дорог

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовал ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом во время выездного совещания мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. В рамках первого этапа будут отремонтированы 16 участков.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, глава города совместно с общественниками проверил, как идут работы на четырех улицах: Ленская, Ширямова, Аэрофлотская и Красноярская.

В настоящий момент на этих объектах ведутся работы по демонтажу старого и установке нового дорожного и газонного бордюрного камня, осуществляется подготовка тротуаров, фрезерование асфальтобетонного покрытия. Работы на улицах Ширямова и Аэрофлотской планируется завершить в июле, Красноярской и Ленской – в августе этого года.

– В этом году мы начали раньше, и основную часть работ планируем выполнить в летние месяцы, когда дороги менее загружены. Комплексный ремонт дорог планируем завершить до наступления низких температур, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Также в этом году мы проведем ремонт дороги от улицы Баррикад до СНТ «Кооператор» протяженностью 2,4 км. Этот участок давно требовал ремонта, жители района на протяжении десятилетий испытывали неудобства. На всем участке будет уложен асфальт, установлен бордюрный камень, оборудованы тротуары, остановки, барьерные и пешеходные ограждения. Планируем работы на этом участке начать в июле и завершить до конца сентября.

Мэр отметил, что в Иркутске контроль над выполнением дорожного ремонта ведется с привлечением общественности. Это помогает своевременно принимать меры по отношению к нерадивым подрядчикам. В итоге качество ремонтных работ с каждым годом значительно улучшается.

Как рассказала Елена Федорова, в этом году при ремонте впервые будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон, который более устойчив к местным климатическим условиям и позволит увеличить срок службы дорожного полотна.

– К ремонту дорог мы подходим комплексно: меняем бордюры, обустраиваем остановки и пешеходные переходы, ставим дорожные знаки, высаживаем деревья. Большое внимание уделяем безопасности. В этом году установим порядка десяти новых светофоров. Кроме того, нам удалось синхронизировать работы всех инженерных служб. Так, на сегодняшний день на 11 участках уже ведутся работы ресурсоснабжающих организаций, – подчеркнула Елена Федорова.

Напомним, в Иркутске в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к ремонту запланировано 33 участка общей протяженностью около 30 километров, в том числе строительство нового участка улицы Баумана и реконструкция улицы Култукской.