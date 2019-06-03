В иркутском Ново-Ленино с 4 июня ограничат движение на улице Блюхера

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Ново-Ленино с 4 по 20 июня ограничат движение транспорта по улице Блюхера в районе дома №5. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как поясняют в администрации Иркутска, это связано с проведением работ по укладке нового участка кабельной линии.

Напомним, с 3 июня в Иркутске ограничат движение на улицах Литвинова, Сурикова и Костычева из-за строительства новых участков теплосети. Кроме того, с 4 по 12 июня введут ограничение для транспорта по улице 5-й Армии на перекрестке с улицей Чкалова – на участке будут ремонтировать теплосети, а с 10 июня по 1 сентября будет частично ограничено движение транспорта по улице Красноказачьей от улицы Лыткина до улицы Зверева. Решение принято в связи со строительством новых домов.