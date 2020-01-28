В Иркутской области 27 января открыли две ледовые переправы

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском и Казачинско-Ленском районах 27 января открыли по одному «зимнику». По ледовым дорогам теперь можно проехать по льду реки Киренга до села Карам и через Братское водохранилище в поселок Ангарский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В настоящее время в Иркутской области функционируют 43 ледовые переправы. По одной – в Аларском, Балаганском, Катангском, Черемховском, Качугском, Тулунском, Чунском, Усть-Удинском, Жигаловском и Нижнеилимском районах. По два «зимника» работают в Бодайбинском, Казачинско-Ленском и Мамско-Чуйском районах. По три ледовых дороги открыты в Нижнеудинском, Шелеховском, Братском и Усть-Кутском районах. Больше всего переправ находится в Тайшетском и Киренском районах – пять и 10 соответственно.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период в регионе продолжается третий этап акции «Безопасный лед». За сутки 27 января межведомственными группами численностью более 700 человек обследовано 149 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед, перекрыто 10 мест возможного выезда на лед, установлено 46 запрещающих и информационных аншлагов.

Всего патрульными группами проведено 708 профилактических бесед, проинструктировано 1416 человек. В 62 образовательных учреждениях и на 5 туристических базах отдыха проведено 106 инструктажей и занятий по правилам безопасности на водных объектах в зимний период.