В Иркутской области досрочно сдан в эксплуатацию 10-километровый участок трассы Р-255 «Сибирь»

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ФКУ Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию после ремонта 10-километровый участок федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба организации, на участке с 1573 км по 1583 км специалисты уложили новое дорожное покрытие, укрепили обочины, привели в нормативное состояние два пересечения и четыре примыкания к федеральной трассе, а также отремонтировали 13 водопропускных труб и обустроили систему поверхностного водоотвода.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено более 3 км барьерного ограждения, заменено 54 дорожных знака и более 500 направляющих сигнальных столбиков.

Благодаря грамотной организации рабочего процесса дорожникам удалось выполнить ремонт с опережением календарного графика на два месяца раньше установленного срока. Всего на объекте было задействовано более 20 единиц дорожной техники.

СПРАВКА:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся три федеральные дороги, проходящие по территории Иркутской области, общей протяженностью 1567 километров. Это участки трасс Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». Длина автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области 751 км.