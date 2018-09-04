|Транспорт
|05.09.2018
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В Иркутской области досрочно сдан в эксплуатацию 10-километровый участок трассы Р-255 «Сибирь»
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Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ФКУ Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию после ремонта 10-километровый участок федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба организации, на участке с 1573 км по 1583 км специалисты уложили новое дорожное покрытие, укрепили обочины, привели в нормативное состояние два пересечения и четыре примыкания к федеральной трассе, а также отремонтировали 13 водопропускных труб и обустроили систему поверхностного водоотвода.
Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено более 3 км барьерного ограждения, заменено 54 дорожных знака и более 500 направляющих сигнальных столбиков.
Благодаря грамотной организации рабочего процесса дорожникам удалось выполнить ремонт с опережением календарного графика на два месяца раньше установленного срока. Всего на объекте было задействовано более 20 единиц дорожной техники.
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