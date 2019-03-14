В Иркутской области на пяти ледовых переправах снизили грузоподъемность

Иркутская область, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На пяти переправах в Приангарье снизилась грузоподъемность из-за потепления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– Специалисты ежедневно измеряют толщину льда. После проверки 13 марта обнаружено, что на пяти ледовых переправах понижена грузоподъемность. В Нижнеудинском районе в деревне Казачья Бадарановка переправа через реку Уда теперь может пропускать автомобили общей массой пять тонн вместо 30. Остальные четыре переправы находятся в Киренском районе, – подчеркнули в ведомстве.

Грузоподъемность переправы в районе населенного пункта Улькан снижена с 30 до 10 тонн, вблизи поселка Алексеевск и села Кривая Лука теперь по льду может проехать транспорт не более 15 тонн. Ледовая дорога «Алымовка- Баньщикова» через реку Лена выдержит нагрузку не более 10 тонн.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники МЧС уже закрыли две ледовые переправы в населенном пункте Игжей Усть-Удинского района и в селе Лохово Черемховского района.