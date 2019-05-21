В Иркутской области обновляют разметку на региональных дорогах

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на 3602 километрах региональных дорог обновят разметку.

Об этом сообщает пресс-служба Дорожной службы Иркутской области.

В работе специалисты АО «ДСИО» используют специальную краску, микростеклошарики, а также термопластик и пластик холодного нанесения. Обновляются осевые и краевые линии, пешеходные переходы, стрелы, островки безопасности. Разметка ведется как ручным, так и механизированным способом. Каждый этап разметки проверяется и самой Дорожной службой, и заказчиком.

В мае сотрудники филиалов АО «Дорожная служба Иркутская области» приступили к выполнению работ по восстановлению разметки на дорогах в южных районах – Иркутском, Ангарском, Жигаловском, Эхирит- Булагатском, Качугском, Баяндаевском. В июне новая разметка появится на дорогах в Братском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах.

Трассы с интенсивным движением, такие как «Иркутск-Листвянка», «Иркутск-Оса-Усть-Уда», «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» обновляются с применением термопластика и пластика холодного нанесения, поскольку срок годности разметочных знаков из пластика на шесть месяцев больше, чем у обычной краски.