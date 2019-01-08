В Иркутской области открыты для движения 24 ледовые переправы

Иркутская область, 8.01.19 (ИА «Телеинформ»), - 24 ледовые переправы для безопасного пересечения водных объектов действуют в Иркутской области в настоящее время.

Перекрытию несанкционированных мест выезда автотранспорта на лед, привлечению к административной ответственности водителей, допустивших выезд на него в отсутствие ледовых переправ, а также работе с населением и отдыхающими уделяется особое внимание в рамках профилактических мероприятий, организованных Государственной инспекцией по маломерным судам совместно с сотрудниками полиции, представителями администрации муниципальных образований и старостами населенных пунктов.

В Иркутской области под наблюдением патрульных групп находятся более 200 участков на озерах, реках, водохранилищах, прудах и обводненных карьерах. В рейдах задействовано более 1,5 тысяч человек.

В среднем за сутки на водных объектах региона выставляется до 50 запрещающих знаков и аншлагов, перекрывается несколько десятков мест возможного выезда автотранспорта на лед. На туристических базах, имеющих непосредственный выход к водоемам, проводятся инструктажи с персоналом и отдыхающими. Аналогичную работу межведомственные группы проводят и в местах традиционного выхода людей на лёд для подлёдной рыбалки. Во время подворовых обходов социально-неблагополучных и многодетных семей и сходов граждан доводится информация об оперативной обстановке на воде.

По состоянию на 7 января 2019 года на контроле находится эксплуатация 24 ледовых переправ (по 1 - в Братском, Качугском, Черемховском, Шелеховском, Тулунском, Нижнеилимском, 2 - в Бодайбинском, Усть-Кутском, 3 - в Нижнеудинском, Киренском и 5 –в Тайшетском районе), 4 пеших ледовых перехода в Киренском районе (через р. Лену «Киренск-Мельничный», «Киренск-Пролетарский», «Макарово-Балашова» и один через р. Киренга «Киренск-Гарь»).

Список действующих ледовых переправ с информацией об их грузоподъемности размещен на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области в разделе «Полезная информация» .