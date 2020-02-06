В Иркутской области открыто 50 ледовых переправ

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще одна ледовая переправа открыта накануне в Иркутской области – в Балаганском районе на Братском водохранилище принята в эксплуатацию технологическая ледовая дорога.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, её грузоподъёмность составляет 20 тонн. Таким образом, на сегодняшний день в регионе действуют 50 ледовых переправ. Всего планируется к открытию 56 ледовых переправ. Сейчас готовится к открытию переправа на остров Ольхон на Малом Море озера Байкал.

До конца февраля закрытие ледовых дорог не планируется. При соблюдении правил переезда по переправам они являются единственно безопасными местами для проезда автомобилей, отмечают в ведомстве. Выезд на лёд вне ледовых переправ запрещён. Ежедневно государственные инспекторы по маломерным судам в составе межведомственных групп проводят патрулирование водных объектов. Накануне состоялось восемь патрулирований, пять нарушителей, допустивших выезд на лёд в опасных местах, привлечены к административной ответственности.