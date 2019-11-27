|Транспорт
|28.11.2019
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В Иркутской области отремонтировали 280 километров федеральных дорог
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Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Упрдор «Прибайкалье» завершило ремонтный сезон. Всего в 2019 году отремонтировали 176 км дорог, из них 82 км – капитально, ещё 105 км защитили слоями износа. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Специалисты уложили новое дорожное покрытие, укрепили кюветы и обочины. Безопасность участников движения обеспечена новыми дорожными знаками, барьерным ограждением, горизонтальной разметкой из термопластика и сигнальными столбиками. Благоустроены остановки общественного транспорта, на нескольких объектах проведено электроосвещение, заменены фонари.
Основной объём – семь участков ремонта общей протяженностью 69,4 км – пришёлся на трассу «Сибирь». Здесь впервые на федеральных дорогах региона использовали особо прочный полимерно-дисперсно-армированный асфальтобетон.
После капитального ремонта и ремонта к концу года приведено в нормативное состояние 196 искусственных сооружений – это 8 мостов и около 200 водопропускных труб. Стоит отметить, что впервые была применена инновационная для Прибайкалья технология санации труб стеклополимерным волокном. Семь объектов находятся на трассе А-331 «Вилюй» и одна труба – на автодороге Р-255 «Сибирь».
Сейчас федеральные дорожники Управления автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск ведут подготовку к новому сезону. В 2020 году работы будут продолжены на пятнадцати переходящих с 2019 года объектах. Подрядные организации заготавливают необходимые материалы, устраивают временные объездные дороги для объектов ремонта.
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