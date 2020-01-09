В Иркутской области подорожали электрички и экспрессы

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2020 года служба по тарифам Иркутской области установила новые тарифы на перевозку пассажиров по территории региона в поездах пригородного сообщения и в скорых электропоездах. Об этом сообщает пресс-служба БППК.

В среднем тарифы выросли на 3% в зависимости от дальности поездки. Как сообщается в документах службы по тарифам, при проезде в пределах 10 км билет подорожает с 35 до 36 рублей, на расстояние на 11-20 км – с 38 до 39 рублей, на 21-30 км – с 48 до 49 рублей, на 31-40 км – с 63 до 65 рублей.

С 73 до 75 рублей дорожает проезда на расстояние 41-50 км, с 87 до 90 рублей – на 51-60 км, с 103 до 106 рублей – на 61-70 км. С 313 до 322 рублей вырастет цена для проезда на 191-200 км от точки отъезда. Проезд для детей подорожает в пределах одного-четырёх рублей.

Также с 1 января изменилась стоимость провоза ручной клади (велосипеда, дополнительной ручной клади от 36 до 50 кг, либо превышающей 180 см в сумме трех измерений), мелких домашних животных, собак и птиц в пригородных поездах.

Тариф на проезд в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия не изменится и останется на уровне 2019 года.