В Иркутской области привели в нормативное состояние 38 км трассы Р-255 «Сибирь»

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - ФКУ Упрдор «Прибайкалье» завершило устройство тонкослойных покрытий на пяти участках федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба организации, в Нижнеудинском (с 1367 по 1371 км), Тулунском (с 1485 по 1496 км) и Куйтунском (с 1560 по 1563 км) районах выполнено фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя и тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси.

В ходе ремонта на двух участках трассы в Заларинском (с 1653 по 1663 км) и Черемховском (с 1731 по 1738 км) районах дорожники восстановили сцепные свойства и ровность покрытия с помощью шероховатой поверхностной обработки.

Выполненные работы позволят продлить межремонтный срок службы полотна и транспортно-эксплуатационные характеристики дороги, что повысит безопасность движения и комфортность проезда. Общая протяженность обновленных таким образом участков составила 38 км.

Кроме замены слоя асфальтобетона, дорожники выполнили укрепление обочин и обустройство проезжей части техническими средствами организации дорожного движения: нанесли разметку термопластиком, а также установили новые дорожные знаки и направляющие устройства.

Всего до конца года в Иркутской области в нормативное состояние приведут более 130 км трассы «Сибирь».

СПРАВКА:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся три федеральные дороги, проходящие по территории Иркутской области общей протяженностью 1567 километров. Это участки трасс Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». Общая протяженность автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области 747 км.