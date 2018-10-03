В Иркутской области реконструируют железнодорожный мост через Бирюсу

Тайшетский район, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Проектно-сметную документацию, разработанную для реконструкции моста первого пути через Бирюсу, расположенного на 4502 км участка линии Красноярск-Тайшет ВСЖД, рассмотрели эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогам экспертизы выданы положительные заключения.

Работы по реконструкции моста ведутся в рамках реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)». Реализация проекта направлена на создание условий для безопасной эксплуатации моста и прилегающих к нему территорий.

Реконструируемый шестипролетный металлический мост протяженностью 390,55 м предназначен для грузопассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Сооружение расположено на участке железной дороги, обслуживаемом Тайшетской дистанцией пути.

Рассмотренный проект предусматривает замену пролетных строений, переустройство и ремонт опор моста, установку эксплуатационных обустройств, а также вынос и защиту существующих сетей инженерно-технического обеспечения. Кроме того, будет проведена выправка продольного профиля по первому пути, заменены береговые и русловые пролетные строения, электрическое освещение моста и переходных мостиков, возводимых для служебного сообщения между насыпями мостов первого и второго путей.

Также на переправе будут обустроены боковые раздельные тротуары и убежища с перильным ограждением, а в верхней части промежуточных опор и устоев – смотровые приспособления, попасть на которые с мостового полотна можно будет с помощью новых лестничных сходов, размещаемых на пролетных строениях.