Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 сентября началась масштабная проверка самоходной техники. Об этом сообщает служба Гостехнадзора региона.

В рейдах операции «Трактор» принимают участие представители министерства сельского хозяйства, министерства лесного комплекса, службы службы по охране природы и озера Байкал, управления ГИБДД по Иркутской области, Госинспеции труда.

Операция проводится с целью выявить незарегистрированную технику, отсутствие удостоверения тракториста-машиниста установленного образца или отсутствие разрешающих категорий и отметок для выполнения особых видов работ. Также специалисты предупреждают случаи использования неисправной техники, техники, не прошедшей специальный осмотр и факты хищения самоходных машин.

– В 2018 году в ходе профилактической операции «Трактор» на территории Иркутской области служба регионального гостехнадзора проверила шесть тысяч 900 единиц техники, в том числе 1239 единиц агропромышленного комплекса и 909 машин лесного комплекса. К административной ответственности привлечено 66 должностных лиц, 867 трактористов-машинистов, 10 человек лишены прав. Выписано 929 штрафов на сумму больше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Административному взысканию подверглись 98 сельхозтоваропроизводителей и 54 предприятия лесного комплекса, – сообщает служба.