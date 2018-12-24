В Иркутской области с 1 января повысится стоимость проезда в электричках

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 января 2019 года приказом Службы по тарифам региона будут установлены новые цены на проезд в электричках. Об этом сообщается в материалах ведомства.

Так, взрослым теперь для того, чтобы уехать от точки старта на расстояние до 10 км нужно будет платить 35 рублей, а детям – 14 рублей. В 2018 году стоимость билетов на это расстояние составляла 33 и 13 рублей соответственно.

Стоимость проезда в пригородных поездах на расстояние от 191 по 200 км будет равна 313 рублям для взрослого пассажира и 143 рублям для детей. Подорожание составит 14 и 6 рублей соответственно.

Для скорых поездов тариф тоже изменится. Если в 2018 году взрослому пассажиру, чтобы уехать на самое минимальное расстояние, приходилось выложить от 38 до 66 рублей в зависимости от класса вагона, а за детей отдать от 15 до 25 рублей, то в 2019 году стоимость услуги составит от 40 до 69 рублей и от 16 до 26 рублей.

На дальние расстояния – от 131 до 140 км – стоимость проезда в экспрессах составит от 263 до 448 рублей для взрослых (в 2018 году – от 251 до 428 рублей) и от 91 до 156 рублей для детей (в 2018 году – от 87 до 149 рублей).