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Транспорт
08.05.2020

В Иркутской области с 8 по 10 мая сотрудники ГИБДД будут «ловить» пьяных за рулем

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В период с 8 по 10 мая сотрудники ГИБДД проведут на территории Иркутской области сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Только на территории Иркутска и Иркутского района будут нести службу 50 экипажей ДПС, всего же на территории области будет задействовано в проведении мероприятия около 200 экипажей.

С начала 2020 году на дорогах региона произошло 102 ДТП с участием пьяных водителей или автомобилистов, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование. В результате аварий 14 человек погибли, 160 получили травмы. Сотрудниками ГИБДД выявлено более шести тысяч водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

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