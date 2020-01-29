В Иркутской области в 2020 году начнется строительство обхода поселков Чистые ключи и Моты

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Упрдор «Прибайкалье» объявило электронный аукцион на строительство обхода на участке федеральной дороги Р-258 «Байкал» с 26 по 47 километр. Строительство позволит обойти два населенных пункта, увеличить радиус опасных поворотов и сократить уклон проезжей части, сообщает пресс-служба управления.

За 2019 год на трассе Р-258 «Байкал» выявлен аварийно-опасный участок между 32 и 33 километром. В прошлом году здесь зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, восемь получили ранения. Приведение к нормативному состоянию дороги, пролегающей по горной местности, повысит безопасность проезда.

Р-258 – важнейшая транспортная артерия, обеспечивающая экономические и административные связи регионов Урала, Западной и Восточной Сибири. Обход Мотов и Чистых ключей на трассе «Байкал» станет логическим продолжением обходов Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска автодороги Р-255 «Сибирь».

Новый участок станет короче существующего почти на километр, его протяженность составит 19,2 км. Проектом предусмотрено возведение двух мостов, путепровода и подземного пешеходного перехода. Все это позволит снизить количество ДТП, увеличить пропускную способность и улучшить экологическую ситуацию.

Строительство начнется в 2020 году и должно завершиться к 2024 году.