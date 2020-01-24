В Иркутской области в 2020 году приведут в порядок более 200 километров дорог

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 году приведут в нормативное состояние более 200 километров федеральных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Ремонт и капитальный ремонт в этом году запланированы на 110 километрах автодорог региона.

Эту тему обсудили на ряде совещаний, посвященных готовности дорожников к строительному сезону 2020 года. На них присутствовали подрядчики, проектировщики и службы строительного контроля. Представители дорожно-строительных предприятий отчитались о наличии квалифицированных специалистов и материально-технической базы: спецтехники, асфальтобетонных заводов и карьеров для заготовки инертных материалов. Организации, осуществляющие строительный надзор, рассказали об оснащении лабораторий и так же отметили важность их размещения рядом с объектами ремонта. Предусмотрена мобильность оборудования.

Участники совещаний представили свой анализ проектно-сметной документации. Подробно были рассмотрены проектные решения по объектам, учтены замечания предыдущего сезона, отмечены пожелания местных жителей и автомобилистов. Составлен детальный план работ, обозначена значимость соблюдения календарных графиков, в том числе при закупках строительных материалов.

Особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства работ. Руководитель ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет предупредил, что лично будет контролировать правильность размещения информационных щитов, напомнил о необходимости установки дополнительных световых опор, мобильных светофорных установок и обязательном соблюдении культуры производства дорожных работ.