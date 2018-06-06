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07.06.2018

В Иркутской области вдвое увеличат количество льготных поездок на пригородном транспорте с 1 октября

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье обещают вдвое увеличить количество бесплатных поездок для льготников в пригородном общественном транспорте с 1 октября 2018 года.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека по Иркутской области, омбудсмен Виктор Игнатенко обратился к председателю правительства региона Руслану Болотову с просьбой рассмотреть возможность увеличения числа поездок на автомобильном транспорте пригородного сообщения для граждан льготной категории. Такое обращение вызвано многочисленными жалобами жителей ЖК «Луговое»: они не согласны с тем, что количество проездных билетов ограничено двадцатью поездками на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении.

Виктор Игнатенко полагает, что подобная ситуация затрагивает интересы большого круга лиц и ставит в неравные условия льготную категорию людей, проживающих за пределами города и пользующихся пригородным транспортом. Ведь многие из них вынуждены достаточно часто ездить в медицинские и социальные учреждения в Иркутск.

По информации Руслана Болотова, региональным министерством социального развития, опеки и попечительства по поручению губернатора области Сергея Левченко подготовлен проект постановления правительства области об увеличении количества поездок вдвое с 1 октября 2018 года. Сейчас документ проходит процедуру согласования.

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